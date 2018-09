Ohne Not, sagen jene, die Punnenovs in dieser Angelegenheit für ahnungslos halten. Statt nächstes Jahr Leonardo Genoni beim glamourösen SC Bern zu beerben, sitzt er im bodenständigen Emmental fest. Er sagt: «Zum Zeitpunkt, als ich in Langnau verlängerte, hatte ich keine andere Offerte.» Wieder dieses Schmunzeln, das so viel Interpretationsspielraum bietet. Wieder nur Koketterie?

Einerseits schlittert das Schweizer Eishockey in eine Torhüterkrise, weil es über Jahre hinaus an talentierten Nachwuchskräften mangelt. Andererseits, weil viele Klubs ihre Torhüterposition für die Saison 2019/2020 noch nicht besetzt haben (siehe Kasten). Darunter Klubs wie Lugano, Bern und Davos, wo um den Titel gespielt wird statt um den Klassenerhalt wie in Langnau.

Punnenovs ist die wohl grösste Entdeckung der vergangenen Eishockey-Saison. Und das, obwohl er in einem Brockenstuben-Team spielt, wie ein Kollege die SCL Tigers mal bezeichnete. Quasi ein weisser Trüffel in einem Korb voller Champignons. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Kommt dazu, dass talentierte Torhüter gefragter sind denn je.

«Als Langnau mir eine Vertragsverlängerung offerierte, sagte ich meinem Agenten, dass fünf Punkte stimmen müssen. Punkt 1: Was denkt meine Frau, fühlt sie sich in Langnau wohl? Punkt 2: Sind die Fans gut? Punkt 3: Ist es für meine Eltern gut machbar, mich zu besuchen? Punkt 4: Wenn wir später ein Kind haben, ist Langnau ein guter Ort für eine junge Familie? Punkt 5: Fühle ich mich wohl in der Mannschaft und kann ich mich in diesem Umfeld sportlich und menschlich weiterentwickeln? Einen Tag später sagte ich meinem Agenten: Alle diese fünf Punkte stimmen für mich in Langnau. Also, ich weiss nicht, wie viel ich verdienen soll. Du weisst das besser als ich. Handle bitte die Vertragsverlängerung aus.»

Wer ist dieser Mann, der für den Moment Geld und Ruhm weniger stark gewichtet als das Wohlbefinden seiner Frau?

Talent wird schnell erkannt

Punnenovs kommt am 30. Mai 1994 in der lettischen Hauptstadt Riga zur Welt. Der Vater produziert mit seiner Firma Sonnenschirme. Damit gehört die Familie zum gehobenen Mittelstand. «Was in Lettland ziemlich exklusiv ist», sagt Punnenovs. «Denn die Menschen sind arm, oder ziemlich reich, weil sie entweder korrupt oder skrupellos sind.»

Mitsechs beginnt er mit Eishockey. Und als er in einem Training registriert, wie wenig die Torhüter im Vergleich zu den Feldspielern laufen müssen, will er ins Tor. Er kriegt die älteste, schwerste Goalie-Ausrüstung. «Sie hat fürchterlich gestunken», sagt er. «Aber ich war so stolz, dass ich sie am ersten Tag zum Schlafen nicht ausgezogen habe.»

Bald kristallisiert sich heraus, dass Punnenovs als Torhüter über spezielle Fähigkeiten verfügt. Individuell gefördert wird man in der früheren Sowjetrepublik nicht. Entweder, man schafft es im Kollektiv auf eigene Faust. Oder man geht in der Masse unter.

«Das Leben in Lettland ist härter, die Menschen kühler», sagt Punnenovs. «Ich war am Anfang in der Schweiz total erstaunt, als mich wildfremde Menschen auf der Strasse gegrüsst haben. Tust du das in Lettland, riskierst du Ärger.»

Das Leben von Ivars Punnenovs erfährt eine plötzliche Wendung, als er 15 ist. Der Vater seines besten Kumpels Toms Andersons (neu bei B-Klub Langenthal), mit dem er zusammenspielt seit er 6-jährig ist, erzählt, sein Sohn werde indie Schweiz ziehen.

Ein positiver Kulturschock

Haris Witolinsch, eine Legende in Lettland, hätte gefragt, ob Toms zu den Pikes nach Romanshorn wechseln wolle. Ausserdem suche Witolinsch, der bei den Pikes seine ersten Erfahrungen als Trainer macht, noch einen Torhüter. Ob Ivars nicht mitgehen wolle? Vom Schweizer Erstliga-Klub haben sie zwar noch nie etwas gehört.

Aber wenn Witolinsch, bei den Olympischen Spielen von 2002 immerhin Fahnenträger Lettlands, ruft, schaut man sich das zumindest mal an. Und was sie sehen, gefällt ihnen. Ivars Punnenovs und Toms Andersons verlegen als Teenager und ohne Schulabschluss ihren Lebensmittelpunkt in den Kanton Thurgau. Ohne Zweifel. Stattdessen denken sie: «Cool, endlich ohne Eltern.»

Sie wohnen bei Gasteltern in der thurgauischen Provinz, besuchen in Kreuzlingen die Nationale Elitesportschule und trainieren in Romanshorn. Allein der strukturierte Tagesablauf hilft bei der Integration. Gleichwohl sind die ersten Tage wie ein Kulturschock der positiven Art.