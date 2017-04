Nach der Niederlage in La Chaux-de-Fonds, der ersten gegen Dänemark in der regulären Spielzeit, war von einem Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt die Rede. Diesmal stimmte zwar das Resultat, dennoch war der Auftritt der Schweizer keine Offenbarung.

Immerhin steigerten sich die Einheimischen nach einem schwachen ersten Drittel. Sehr positiv stimmt zudem die Form von Jonas Hiller. Der einstige NHL-Keeper, der nun für Biel spielt, kam in der WM-Vorbereitung zum dritten Mal zum Einsatz und blieb zum dritten Mal ohne Gegentreffer. Insgesamt war es für ihn der sechste Shutout im Nationaldress. Hiller wehrte 34 Schüsse. In der 24. Minute rettete er mirakulös gegen den alleine auf ihn losstürmenden Nikolaj Ehlers.

Ein Pluspunkt war auch das Boxplay, das an der letztjährigen Weltmeisterschaft in Moskau zu den Schwächen gehört hatte. Die Schweizer überstanden sämtliche sechs Zweiminuten-Strafen schadlos. Ausserdem wäre ihnen in Unterzahl beinahe ein Tor gelungen, als Reto Schäppi in der 35. Minute alleine auf den dänischen Goalie Sebastian Dahm losziehen konnte, jedoch scheiterte.

Mängel in der Offensive

In der Offensive dagegen passte wenig zusammen, kreierte das Heimteam zu wenig. Es fehlte der Zug zum Tor. In den ersten zwei Dritteln verzeichneten die Schweizer nur neun Torschüsse (total 21). Beim 1:0 in der 33. Minute stand Haas nach einem Abpraller goldrichtig. Das 2:0 erzielte der Bieler, der in der nächsten Saison für den SC Bern tätig ist, acht Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Gehäuse.

Ein unauffälliges Debüt im Nationalteam zeigte Tanner Richard, der Sohn des langjährigen NLA-Spielers Mike Richard. Der 24-jährige Center stiess allerdings erst am Mittwoch zur Mannschaft und bestritt seine erste Partie seit 2013 auf einem grösseren Eisfeld. 2011 war Richard nach Nordamerika gewechselt. 2012 wurde er von den Tampa Bay Lightning als Nummer 71 gezogen. In der NHL kam er allerdings nur zu drei Einsätzen - alle in dieser Saison. Zuletzt fiel er trotz guter Skorerwerte auch beim AHL-Team Syracuse Crunch aus den Traktanden. Jedenfalls war er in den Playoffs überzählig, weshalb er nun die Chance im Nationalteam nutzen will, um die Karriere neu zu lancieren.

Die Schweizer geniessen nun zwei freie Tage, ehe sie am Montag wieder einrücken. Am Dienstag steht in Genf gegen Kanada das letzte Vorbereitungsspiel auf dem Programm.

Telegramm:

Schweiz - Dänemark 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Basel. - 3300 Zuschauer. - SR Vinnerborg/Wiegand, Borga/Kaderli. - Tore: 33. Haas (Furrer, Praplan) 1:0. 60. (59:52) Haas (Schäppi) 2:0 (ins leere Tor). - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 2mal 2 Minuten gegen Dänemark.

Schweiz: Hiller; Diaz, Marti; Untersander, Furrer; Sutter, Kukan; Schlumpf, Paschoud; Ambühl, Romy, Rüfenacht; Praplan, Haas, Hollenstein; Brunner, Richard, Bodenmann; Herzog, Schäppi, Suri; Suter.

Dänemark: Dahm; Nicolas B. Jensen, Jesper Jensen; Kristensen, Markus Lauridsen; Oliver Lauridsen, Lassen; Bruggisser; Ehlers, Regin, Hardt; Storm, Jacobsen, Christensen; Russell, Green, Madsen; Bau Hansen, Klarskov Nielsen, Poulsen.

Bemerkungen: Schweiz ohne Genoni, Genazzi, Loeffel, Almond, Chris Baltisberger, Malgin (alle überzählig) und Schlegel (Ersatztorhüter). - 1. Länderspiel von Richard. - Timeout Dänemark (60.). Dänemark von 58:44 bis 59:52 ohne Goalie. - Schüsse: Schweiz 21 (3-6-12); Dänemark 34 (11-11-12). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/2; Dänemark 0/6.