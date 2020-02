Schweizer Nationalmannschaft siegt im Penaltyschiessen

Einen Tag nach dem 4:2-Sieg in Herisau setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer in Olten 2:1 nach Penaltyschiessen durch. Im Shootout trafen mit Luca Hischier, Dominik Egli und Luca Fazzini gleich drei Schweizer Schützen. Den einzigen Treffer der Einheimischen in der regulären Spielzeit hatte Damien Riat zum 1:1 (19.) erzielt.

Schweiz - Deutschland 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) n.P.

Olten. - 3512 Zuschauer. - SR Wiegand/Salonen (FIN), Obwegeser/Progin. - Tore: 16. Eder (Ugbekile, Kammerer/Ausschluss Jung) 0:1. 19. Riat (Heim) 1:1. - Penaltyschiessen: Brunnhuber -, Nussbaumer -; Eder 1:0, Riat -; Kammerer -, Hischier 1:1; Dumont -, Egli 2:1; Wohlgemuth 2:2, Fazzini 3:2. - Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Schweiz: Descloux; Burren, Geisser; Glauser, Le Coultre; Egli, Jung; Karrer, Stadler; Leuenberger, Sigrist, Zehnder; Fazzini, Diem, Hischier; Riat, Heim, Miranda; Simic, Nussbaumer, Kohler.

Deutschland: Fiessinger; Fohrler, Ugbekile; Wissmann, Rogl; Buschmann, Huss; Hüttl; Dumont, Eder, Kammerer; Wohlgemuth, Brunnhuber, Niederberger; Sternheimer, Daubner, Mayenschein; Streu, Jahnke, Soramies.

Bemerkungen: Schweiz ohne van Pottelberghe (Ersatzgoalie). - Pfostenschüsse: 57. Kohler, 61. Hischier. - Timeout Deutschland (64.). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/2; Deutschland 1/2.