Der Auftritt des Schweizer Nationalteams hat den Spengler Cup 2017 bereichert. Dennoch will das OK des Turnier das Experiment nicht wiederholen. Aus sportlichen Gründen haben man sich zu diesem Schritt entschieden, teilten die Organisatoren mit. "Für unsere Positionierung als Klubturnier ist es schwierig vereinbar, wenn regelmässig mehrere starke Nationalmannschaften teilnehmen", liess sich OK-Präsident Marc Gianola in einem Communiqué zitieren.

Mit Team Canada sei bereits ein Nationalteam in Davos vertreten. Käme eine weitere Nationalmannschaft dazu, würde es für die Klubmannschaften schwieriger, das Turnier zu gewinnen - was die Attraktivität des Turniers bei den Klubs schmälern könnte. Am Spengler Cup 2017 hiess der Final denn auch Team Suisse gegen Team Canada.

Ein weiterer, mindestens ebenso gewichtiger Grund für die Absage dürften marketingtechnische Probleme gewesen sein. Die Sponsoren des Verbandes hatten es im Dezember überhaupt nicht gerne gesehen, dass sie am bedeutendsten Heimauftritt der Equipe keine Plattform erhielten. Auch diesbezüglich gab es offensichtlich keine Einigung.

Die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) hätte ihr Aushängeschild gerne ein weiteres Mal am populären Anlass gesehen. Und komplett verneinen wollen auch die Organisatoren des Spengler Cups eine nächste Teilnahme der Schweiz nicht. Der Entscheid für 2018 schliesse künftige Ausnahmen aufgrund von Olympischen Spielen oder Heim-Weltmeisterschaften nicht aus.