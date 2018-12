Die Niederlage war insofern ärgerlich, als die Mannschaft von Trainer Christian Wohlwend einen Traumstart hinlegte. Sie ging bereits nach 49 Sekunden durch Marco Lehmann nach herrlicher Vorarbeit von Sven Leuenberger in Führung. In der 10. Minute erhöhte Valentin Nussbaumer auf 2:0, und dies absolut verdient. Nach dem Anschlusstreffer der Russen (15.) stellte erneut Lehmann in der 26. Minute die Zweitore-Differenz wieder her.

Danach war es aber vorbei mit der Schweizer Herrlichkeit. Die Chancen für ein besseres Resultat waren aber durchaus da. In der 37. Minute verschoss der Aussenseiter gleich drei Penaltys, nachdem Lehmann von Dmitri Samorukow bei einem Konter zweimal gefoult worden war. Lehmann durfte zweimal antreten, dann vergab Philipp Kuraschew, fünffacher Torschütze in Vancouver.

In der 39. Minute musste Iwan Muranow vorzeitig unter die Dusche. Die Schweizer brachten während der fünfminütigen Überzahl aber nichts zu Stande. Im Gegenteil: Sie kassierten einen Shorthander. Der erstmaligen Führung der Russen durch Kirill Slepets war ein Fehlpass von Nussbaumer vorausgegangen, der danach auch noch den Stock verlor.

In der 47. Minute machten es die Osteuropäer im Powerplay besser und schossen dank Alexander Alexejew das 5:3. Es war deren zweiter Treffer in Überzahl in diesem Spiel. Zwar verkürzte Yannick Brüschweiler nur 35 Sekunden danach mit feiner Stocktechnik auf 4:5, gut fünfeinhalb Minuten später stand es aber nach einem Doppelschlag der Russen 4:7 aus Schweizer Sicht. Damit stand die dritte Niederlage im vierten Spiel an diesem Turnier fest.