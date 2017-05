Der Keeper des EHC Biel, am Samstag gegen Kanada (3:2 n.V.) in der 7. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt, erlitt am Morgen im Warm-up eine leichte Zerrung. An seiner Stelle schlüpfte Niklas Schlegel in die Rolle als Ersatztorhüter hinter Leonardo Genoni.

Als überzähliger Feldspieler neben Dominik Schlumpf musste gegen die Finnen etwas überraschend Damien Brunner auf der Tribüne Platz nehmen. Dafür rückte NHL-Stürmer Denis Malgin wieder in die Aufstellung. Malgin hatte gegen die Kanadier pausieren müssen.