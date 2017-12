Der 30-jährige Stürmer erhofft sich mit dem Engagement im Emmental bessere Chancen auf einen Platz im schwedischen Olympia-Team.

Thuresson kann sowohl als Center wie auch als Flügel eingesetzt werden. In der laufenden Saison erzielte er für Kunlun in 29 Partien einen Treffer und drei Assists. Nachdem er sich in der NHL (25 Partien für Nashville) nicht hatte durchsetzen können, kehrte Thuresson 2012 aus Nordamerika zurück. Für Schweden bestritt er bisher eine einzige WM-Partie (2015).