In der Folge kontrollierten die Schweden das Spiel ohne grössere Probleme. Nach dem 4:1 von Joakim Nordström (54.) gab es über den Ausgang der Partie endgültig keine Zweifel mehr. Die Skandinavier stehen erstmals seit dem WM-Triumph 2013, als sie im Final in Stockholm die Schweiz 5:1 bezwungen hatten, im Endspiel. In diesem scheint alles offen zu sein, auch wenn die Kanadier die letzten drei Duelle an Weltmeisterschaften für sich entschieden haben. Mit einem erneuten Sieg würden die Nordamerikaner zum 27. Mal den WM-Pokal in die Höhe stemmen und zu Rekordweltmeister Russland aufschliessen.