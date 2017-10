Zum ersten Mal holte Lausanne in seinem Stadion-Provisorium keinen Punkt. Und natürlich stand Saraults Goalie-Wahl im Zentrum aller Analysen. Mit Sandro Zurkirchen vor dem Kasten hatte der Lausanne Hockey Club zuletzt viermal in Folge und fünf der letzten sechs Partien gewonnen. Zurkirchen steigerte seine Fangquote von 88 Prozent (unter Dan Ratushny) auf über 95 Prozent (unter Sarault). Dennoch setzte er diesmal auf Cristobal Huet, der in den ersten 19 Minuten vier Gegentore kassierte, ehe er nach dem ersten Drittel durch Zurkirchen ersetzt wurde. Und Zurkirchen hielt auch nach seiner Einwechslung in der 21. Minute den Kasten rein und parierte 15 Schüsse.

Die vier Tore erzielte Bern innerhalb von sieben Minuten. Marc Kämpf brachte den Meister in Führung. Beim 2:0 wurde Huet von Thomas Rüfenacht zwischen den Schonern erwischt. Die Goals zum 4:0 fielen innerhalb von 33 Sekunden jeweils nach abgefälschten Weitschüssen.

Telegramm:

Lausanne - Bern 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)

6601 Zuschauer. - SR DiPietro/Wiegand, Gurtner/Kaderli. - Tore: 12. Kämpf (Ebbett) 0:1. 15. Ruefenacht (Moser, Arcobello) 0:2. 19. (18:13) Ruefenacht (Noreau/Ausschluss Danielsson) 0:3. 19. (18:46) Ebbett (Burren, Bodenmann) 0:4. 38. Ryser (Trutmann, Jeffrey/Ausschluss Haas) 1:4. 60. (59:30) Genazzi (Jeffrey/Ausschluss Noreau) 2:4 (ohne Torhüter). - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lausanne, 7mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Ebbett.

Lausanne: Huet (21. Zurkirchen); Junland, Borlat; Genazzi, Fischer; Trutmann, Frick; Bougro; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Schelling, Miéville, Nodari; Zangger, Froidevaux, Pesonen; Simic, Kneubuehler, In-Albon.

Bern: Genoni; Noreau, Andersson; Untersander, Burren; Kamerzin, Krueger; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Bodenmann, Ebbett, Pyörälä; Kämpf, Haas, Scherwey; Meyer, Heim, Randegger.

Bemerkungen: Lausanne ohne Conz, Gobbi, Herren, Vermin und Walsky, Bern ohne Berger, Gerber (alle verletzt), Mason (überzähliger Ausländer) und Blum (gesperrt). - Danielsson verletzt ausgeschieden (32.). - Pfostenschuss Junland (55.). - Timeout Lausanne (58.).