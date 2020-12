Roes Stich ins Langnauer Herz

50 Minuten machten die kriselnden Langnauer fast alles richtig. Als Christian Marti und Johan Morant wegen hohen Stöcken innert 67 Sekunden gleich sechs Strafminuten kassierten, schien angerichtet für den überraschenden Sieg gegen den Meisterschaftsfavoriten. Nur schlugen sie dann die Chance geradezu fahrlässig aus.

In doppelter Überzahl gelang der Führungstreffer nicht, in einfacher war es im Gegenteil der ZSC-Amerikaner Garrett Roe der das entscheidende Tor für die Zürcher erzielte. Er profitierte von einem Abpraller beim ansonsten starken Goalie Ivars Punnenovs (43 Paraden), der einen Schuss von Sven Andrighetto nicht festhalten konnte. Dieser sorgte danach mit zwei weiteren Toren für die endgültige Entscheidung.

Nach drei klar verlorenen Heimspielen mit jeweils fünf Gegentoren stand die SCL-Hintermannschaft diesmal solider als zuletzt. Ab dem zweiten Drittel schnürten die wenig inspiriert gestarteten Zürcher das Hausherren aber immer stärker in der Defensive ein. So verloren die Langnauer innerhalb einer Woche das vierte Heimspiel, mit insgesamt 4:19 Toren und kleben am Ende der Tabelle fest.

Telegramm:

SCL Tigers - ZSC Lions 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

1 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Mollard, Duarte/Stalder. - Tore: 44. Pettersson (Andrighetto/bei 5 gegen 3) 0:1. 47. Flavio Schmutz (Nilsson/Powerplaytor) 1:1. 52. Roe (Andrighetto/Unterzahltor!) 1:2. 54. Andrighetto (Roe) 1:3. 59. Andrighetto (Bodenmann) 1:4 (ins leere Tor). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 8mal 2 plus 10 Minuten (Roe) gegen ZSC Lions. - PostFinance-Topskorer: Maxwell; Hollenstein.

SCL Tigers: Punnenovs; Schilt, Grossniklaus; Glauser, Huguenin; Lardi, Erni; Bircher, Leeger; Weibel, Flavio Schmutz, Sturny; Julian Schmutz, Maxwell, Nilsson; Neukom, Berger, Petrini; Rüegsegger, Melnalksnis, Andersons.

ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Morant, Geering; Trutmann, Berni; Phil Baltisberger; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Pettersson, Krüger, Sigrist; Bodenmann, Dominik Diem, Hollenstein; Pedretti, Schäppi, Wick; Prassl.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Blaser, Nolan Diem, Kuonen (alle verletzt) und Zaetta (krank), ZSC Lions ohne Blindenbacher (verletzt). SCL Tigers von 57:13 bis 58:06 ohne Torhüter.

Rangliste:

Rangliste: 1. ZSC Lions 18/38. 2. Zug 17/37. 3. Lausanne 18/36. 4. Fribourg-Gottéron 18/34. 5. Genève-Servette 15/27. 6. Rapperswil-Jona Lakers 20/23. 7. Lugano 14/22. 8. Biel 16/21. 9. Ambri-Piotta 19/21. 10. Davos 17/20. 11. Bern 16/16. 12. SCL Tigers 18/14.