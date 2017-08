Suter wird wegen des Nordmerika-Aufenthalts den Saisonstart in der National League verpassen wird. Um am Camp teilzunehmen, machte er von einer Klausel in seinem Vertrag Gebrauch.

Bei den Senators trifft Suter mit den Assistenztrainern Marc Crawford und Rob Cookson auf zwei bekannte Gesichter. Das Rookie-Camp beinhaltet physische und konditionelle Tests sowie ein dreitägiges Turnier in Toronto, an dem neben Ottawa auch die Toronto Maple Leafs und Montreal Canadiens teilnehmen werden.