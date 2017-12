Wenn man ihn so dastehen sieht, dann würde man nicht glauben, dass Mason Raymond bereits über 600 NHL-Schlachten auf dem Tacho hat. Der Körperbau ist schmächtig, das Gesicht mit den strahlenden blauen Augen wirkt jungenhaft. Aber der Kanadier ist nicht 23, sondern schon 32 Jahre alt. Gestandener Eishockey-Profi, verheiratet und Vater zweier Kinder. Und seit diesem Sommer Profi beim SC Bern.

Dass er jetzt in der höchsten Schweizer Liga spielt und nicht mehr in der besten Liga der Welt, hat hauptsächlich damit zu tun, dass es das Schicksal mit der Familie Raymond zuletzt nicht gut gemeint hat. Mason Raymonds Ehefrau Megan erkrankte an Lyme-Borreliose und hat seit 17 Monaten mit schweren Symptomen (Fieber, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Nerven- und Herzprobleme) zu kämpfen.

Eishockey-Karriere rückte plötzlich in Hintergrund

Das Familienleben wurde auf den Kopf gestellt, die Eishockey-Karriere rückte plötzlich in den Hintergrund. Seinen Vertrag mit den Calgary Flames löste er am Ende der Saison 15/16 auf. Hauptsächlich, weil er mit dem damaligen Trainer Bob Hartley (ex ZSC Lions) nicht mehr klargekommen war.