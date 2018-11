Der 27-jährige Pedretti, der in Zürich für drei Jahre unterschrieb, spielte schon für Genève-Servette, Rapperswil-Jona und Ambri-Piotta in der National League und steht derzeit in seiner dritten Saison für den EHC Biel. In den bisher 19 Saisonspielen gelangen dem robusten Jurassier 4 Tore und 5 Assists.

Pedretti ersetzt im Zürcher Kader der kommenden Saison Fabrice Herzog, der zum HC Davos wechseln wird. Auch die Abgänge von Verteidiger Roger Karrer (Genève-Servette) und Stürmer Jérôme Bachofner (Zug) stehen beim ZSC bereits fest.