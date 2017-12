Der 42-jährige Fischer nominierte für die Hauptprobe für das olympische Turnier im Februar in Pyeongchang Torhüter Luca Boltshauser (Kloten), die Verteidiger Michael Fora (Ambri-Piotta) und Samuel Kreis (Biel) sowie den Stürmer Noah Rod (Genève-Servette) nach.

Die vier ersetzen am Turnier in der Altjahreswoche in Davos Torhüter Tobias Stephan (Zug/Adduktorenprobleme), Romain Loeffel (Genève-Servette) sowie die beiden Berner Stürmer Gaëtan Haas und Thomas Rüfenacht (beide Hirnerschütterung), die alle verletzt sind.