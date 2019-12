Patrick Fischer bietet Dario Trutmann von den ZSC Lions auf

Dario Trutmann ist der einzige Neuling in einem Kader, in welchem Spieler von Zug, Biel und Lausanne fehlen. Diese drei Klubs bestreiten diese und nächste Woche die Viertelfinals in der Champions Hockey League.

Im Aufgebot stehen dafür zehn Spieler, die im vergangenen Mai an der WM in der Slowakei dabei gewesen waren.

Die Schweiz bestreitet beide Partien in Visp: am Donnerstag, 12. Dezember, gegen Norwegen und am Freitag, 13. Dezember, gegen Russland oder die Slowakei.

Das Schweizer Aufgebot.

Torhüter (2): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Robert Mayer (Genève-Servette).

Verteidiger (8): Dominik Egli (Rapperswil-Jona Lakers), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Philippe Furrer (Fribourg-Gottéron), Samuel Guerra (Davos), Romain Loeffel (Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Dario Trutmann (ZSC Lions), Ramon Untersander (Bern).

Stürmer (12): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Omsk/RUS), Alessio Bertaggia (Lugano), Enzo Corvi (Davos), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Simon Moser (Bern), Vincent Praplan (Bern), Tanner Richard (Genève-Servette), Noah Rod (Genève-Servette), Thomas Rüfenacht (Bern), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (ZSC Lions).