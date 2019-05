Niederreiter, der in 15 Playoff-Spielen für Carolina ein Tor und drei Assists verbuchte, dürfte als Nachrücker zum Schweizer Nationalteam an die WM in der Slowakei stossen. Der Bündner hat Nationaltrainer Patrick Fischer nach dem Playoff-Out seine Teilnahme an der WM zugesichert. Sofern er die Freigabe seines Klubs erhält, wird Niederreiter am Montag in Bratislava eintreffen. Er wäre am Dienstag im letzten Vorrundenspiel der Schweiz gegen Tschechien ein erstes Mal einsetzbar.

Für die Schweiz wäre Niederreiter eine weitere Top-Verstärkung. Der Churer Stürmer gewann 2013 und 2018 WM-Silber mit der Schweiz. Dabei war er vorab vor einem Jahr als unerschrockener Vorkämpfer mit viel Wasserverdrängung in der Offensive ein absoluter Teamleader.