Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich der Oilers drehte Nikolaj Ehlers auf. Zum Ende des Mitteldrittels gelangen dem Sohn von SCL-Tigers-Trainer Heinz Ehlers innert 69 Sekunden zwei Treffer. In der 59. Minute sorgte er mit dem 5:2 für den Schlusspunkt. Für den 21-Jährigen, der seine erste Lizenz in der Schweiz gelöst hatte, war es der zweite Hattrick in der NHL.

Ehlers hatte in der Vorwoche mit den Jets einen bis 2025 gültigen Vertrag mit einem Jahressalär von sechs Millionen Dollar unterschrieben. Letzte Saison gelangen ihm in der Regular Season 64 Skorerpunkte (25 Tore).