Nino Niederreiter machte vor der Saison keinen Hehl daraus, dass er in der NHL-Qualifikation von der Marke von 30 Toren träumt - der persönliche Rekord beträgt 25 Treffer. Aktuell ist der 26-jährige Churer aber weit davon entfernt. In Vancouver gelang ihm im 27. Saisonspiel zum 16. Mal kein Skorerpunkt - deshalb blieb er auf mageren drei Toren sitzen.

Dass die Wild dennoch gewannen, verdankten sie einem starken Powerplay. Die Gäste erzielten sämtliche drei Treffer in Überzahl. Ryan Suter (56.) und Jason Zucker (57.) wendeten in der Schlussphase innerhalb von 55 Sekunden ein 1:2 (50.) in ein 3:2. Minnesota war schon 0:1 (8.) in Rückstand geraten. Bei den Canucks muss sich Sven Bärtschi nach der am 24. Oktober erlittenen Hirnerschütterung weiter gedulden.