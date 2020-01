Niederreiter, Haas, Sbisa und Kukan feiern Silvester mit Siegen

Nach Nico Hischier, der für die New Jersey Devils noch am 31. Dezember Schweizer Zeit einen Assist erzielte und gewann, konnte sich in der Nacht auf Neujahr vom Schweizer NHL-Kontingent einzig Kevin Fiala als Skorer auszeichnen. Der Ostschweizer bereitete das Tor zum 1:3 vor, verlor aber mit den Minnesota Wild zuhause 1:4 gegen die Toronto Maple Leafs.

Siege gab es hingen für Nino Niederreiters Carolina Hurricanes (3:1 gegen die Montreal Canadiens), Gaëtan Haas' Edmonton Oilers (7:5 gegen die New York Rangers), Luca Sbisas Winnipeg Jets (7:4 bei den Colorado Avalanche) und Dean Kukans Columbus Blue Jackets (4:1 bei den Florida Panthers).

Das Jahr mit einer Niederlage beendeten die San Jose Sharks mit Timo Meier (0:2 gegen die Detroit Red Wings).