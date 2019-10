Nico Hischier mit zwei Skorerpunkten und Niederlage

New Jersey, das seine einzigen zwei Siege während der Verletzungspause von Hischier gefeiert hat, rettete sich gegen die Tampa Bay Lightning acht Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit dank dem dritten Treffer von Kyle Palmieri in die Verlängerung. Dort traf der Gast aus Florida nach 76 Sekunden. New Jerseys Goalie Cory Schneider wehrte nur 16 der 23 Schüsse auf sein Tor ab.

Der in dieser Saison noch torlose Hischier war im Mitteldrittel an den beiden Treffern des Schweden Jesper Bratt am Rande beteiligt. Beim 2:2 leitete er mit einem abgewehrten Schuss die erfolgreiche Aktion ein, beim 4:3 mit einem gewonnenen Bully.

Beim 4:1-Sieg der Edmonton Oilers auswärts gegen die Columbus Blue Jackets standen sich Gaëtan Haas und Dean Kukan gegenüber - mit dem besseren Ende für Edmontons Haas. Matchwinner war mit Leon Draisaitl allerdings ein Deutscher. Der 24-jährige Stürmer traf zweimal. Der zuletzt verletzte oder überzählige Kevin Fiala spielte erstmals seit gut zehn Tagen für die Minnesota Wild (1:2 bei den St. Louis Blues).