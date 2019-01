Die New Jersey Devils tun sich in dieser Saison bisher schwer - ausser gegen die Pittsburgh Penguins. Dann läuft alles wie am Schnürchen. Die letzten sechs Begegnungen mit Pittsburgh konnten die Devils alle gewinnen.

Travis Zajac avancierte mit einem Tor und drei Assists zum Matchwinner, Goalie Keith Kinkaid glänzte mit 37 Paraden. Das auswärtsschwächste Team der Liga kam damit zum erst sechsten Auswärtssieg in dieser Saison. Sowohl Nico Hischier als auch Mirco Müller standen für New Jersey im Einsatz.

Die Devils sind derzeit Drittletzter in der Eastern Conference. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz beträgt 13 Punkte.