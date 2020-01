Nashville entlässt Trainer Laviolette

Der amerikanische Headcoach Peter Laviolette (55) wurde zusammen mit seinem Assistenten Kevin McCarthy entlassen.

Die Predators hatten vier ihrer fünf letzten Spiele verloren. Sie sind in der Central Division aktuell bloss im 6. und vorletzten Rang klassiert. Nashville droht, die Playoffs zu verpassen. Der Nachfolger von Laviolette steht noch nicht fest.

Unter dem seit der Saison 2014/2015 in Nashville tätig gewesenen Laviolette waren die Predators 2017 NHL-Qualifikationssieger und danach in den Playoffs bis in den Stanley-Cup-Final vorgestossen. Dort unterlagen sie den Pittsburgh Penguins in sechs Spielen.

Ein Jahr später folgte das Playoff-Out in den Viertelfinals, in der letzten Saison schon zum Auftakt in den Achtelfinals.

Laviolette ist seit 18 Saisons in der NHL als Trainer tätig. Seinen grössten Erfolg feierte er mit dem Gewinn des Stanley Cups mit den Carolina Hurricanes im Jahre 2006.