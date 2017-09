Der neue Hoffnungsträger: Viktor Stalberg.

Der Schwede verabschiedete sich nach über zehn Jahren in Nordamerika in Richtung Zug, weil er wieder einmal das tun möchte, was er kann, aber in den letzten paar Saisons nicht mehr durfte: Tore schiessen. In der NHL war er zuletzt ein Defensivstürmer mit beschränkter Eiszeit. In Zug will er Verantwortung übernehmen und seine Skorerqualitäten wieder ausspielen. Mit seinem Talent und seiner Masse (1,90 m, 95 kg) könnte Stalberg eine der spannendsten Figuren auf den Schweizer Eisfeldern werden.

Das alte Sorgenkind: Reto Suri.

Was war nur mit ihm los in der letzten Saison? Ganze vier Törchen produzierte der Nationalspieler, der zuvor sechsmal in Serie über zehnmal getroffen hatte. In den Playoffs kamen in 16 Spielen auch nur zwei Treffer dazu. Zu wenig für einen designierten Schlüsselspieler. In der Finalserie gegen den SC Bern fehlte den Zugern genau die offensive Durchschlagskraft, die ein Spieler wie Suri bringen sollte.