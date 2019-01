Alle Tore kassierte das Ex-Team des am Donnerstagabend zu den Carolina Hurricanes getradeten Bündners in den ersten acht Minuten. Mit dem Auswärtssieg beim Konkurrenten um einen Playoffplatz im Westen beendeten die Ducks eine Niederlagenserie von zwölf Spielen.

Die Schweizer blieben in der Nacht auf Freitag ohne Sieg und ohne Skorerpunkte. Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber verloren mit Nashville den Spitzenkampf gegen Winnipeg 1:5. Nico Hischier und Mirco Müller unterlagen mit New Jersey bei den New York Islanders (ohne Luca Sbisa) 1:4.