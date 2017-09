Fazit

Der SC Bern wird auch in der neuen Saison das Mass aller Dinge in der National League sein. Die Erfolgsmaschinerie wird sich von der Konkurrenz kaum bremsen lassen. Die Mannschaft ist in allen Belangen sehr gut gesetzt. Angefangen von Torhüter Leonardo Genoni, der nach seinem Wechsel von Davos zum SCB noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, über die zuverlässige Defensive, bis hin zum breit besetzten Sturm, hat dieses Team alle Werkzeuge, die es für eine weitere Titelverteidigung benötigt. Die Gefahr, dass sich in den Köpfen der Spieler Genügsamkeit breitmacht, ist klein. In Bern hat sich in den letzten zwei Jahren eine Leistungskultur entwickelt, die intern kaum ein Nachlassen zulässt. Der neue Captain Simon Moser wird das Leader-Vakuum, welches der Abgang von Martin Plüss hinterlassen hat, ausfüllen. Und selbst auf der Ausländerposition verfügen die Berner bereits jetzt über eine hervorragende Alternative. Der Meister ist gerüstet.

«Nordwestschweiz»-Tipp

1. Platz nach der Qualifikation