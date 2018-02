Der 21-Jährige schoss am Sonntag die San Jose Sharks nach gut vier Minuten mit einer schönen Direktabnahme 1:0 in Führung und hatte somit massgeblichen Anteil am 3:1-Auswärtssieg. Die Sharks befinden sich damit in der Pacific Division weiter auf Kurs Richtung Playoffs.

Vor San Jose sind noch die Vegas Golden Knights klassiert, die ohne den verletzten Luca Sbisa beim 4:3 in Washington zu einem weiteren Erfolg kamen. Torhüter Marc-André Fleury feierte seinen 390. Sieg in der NHL und überholte damit in der ewigen Bestenliste Dominik Hasek.