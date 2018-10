Timo Meier erzielte in der 9. Minute im Powerplay das 2:0. Der Appenzeller Stürmer stand bei einem Abpraller am richtigen Ort. Meier, der schon sechsmal getroffen hat, hat nun in sieben Spielen in Folge zumindest einen Skorerpunkt erzielt.

Bis zur 36. Minute gelang Carolina der 3:3-Ausgleich. Das nächste Tor fiel erst im Penaltyschiessen, in welchem einzig Brock McGinn für die Hurricanes traf und den sechsten Saisonsieg sicherstellte. Carolina führt die Metropolitan Division an. San Jose seinerseits ist nach ebenfalls zehn Saisonspielen und je fünf Siegen und Niederlagen weiterhin Leader der Pacific Division.

Colorado mit Stürmer Sven Andrighetto, der ohne Skorerpunkt blieb, gewann das Heimspiel gegen die Ottawa Senators nach 0:2-Rückstand noch mit 6:3. Für die Avalanche war es im elften Spiel der siebte Sieg.