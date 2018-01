Matchwinner beim Konkurrenten um den 3. Platz in der Pacific Division war Goalie Martin Jones mit 35 Paraden. Die Sharks rückten damit bis auf einen Punkt zu den Playoff-Rängen und zu den Kings auf. Timo Meier spielte wiederum in der ersten Linie an der Seite von Joe Thornton und Joe Pavelski. Der Schweizer blieb während seiner viertelstündigen Einsatzzeit ohne Skorerpunkt.

In einer ähnlichen Position befindet sich Colorado Avalanche. Das Team von Sven Andrighetto feierte gegen die Anaheim Ducks (3:1) den siebten Sieg in Folge und folgt in der Western Conference einen Punkt hinter San Jose. Andrighetto fehlte bei sechs der jüngsten Erfolge verletzt, so auch in der Nacht auf Dienstag gegen Anaheim.