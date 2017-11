Mit der Nationalmannschaft feierte Plüss seinen grössten Erfolg mit dem Gewinn von WM-Silber 2013 in Stockholm. Bei jenem Exploit des Nationalteams war der smarte, nur 1,74 m grosse Center eine der Schlüsselfiguren im Team von Sean Simpson.

Zusammen mit dem ebenfalls erst vor kurzem zurückgetretenen NHL-Verteidiger Mark Streit und dem langjährigen ZSC-Captain Mathias Seger zählte Plüss zu den herausragendsten Spieler-Persönlichkeiten seiner Generation.

Plüss war ein Leader und exzellenter Spielmacher mit defensivem Gewissen. Vier Olympia-Teilnahmen, zwölf Weltmeisterschaften und 236 Länderspiele sind nur einige Auszüge aus seinem Palmarès.

Insgesamt sechs Meistertitel gewann er in der Schweiz (vier Mal mit Bern in den Jahren 2010, 2013 sowie 2016 und 2017 sowie zweimal mit Kloten zu Beginn seiner Profi-Laufbahn in den Jahren 1995 und 1996). Hinzu kam der Meistertitel mit Frölunda Göteborg in Schweden (2005).

Mit Verzögerung aufs Bauchgefühl gehört

Zuletzt war Plüss vertragslos und hatte seinen Rücktritt bis am Donnerstag offen gelassen. "Nach der letzten Saison und der Titelverteidigung mit dem SC Bern sagte mir mein Bauchgefühl, dass dies der richtige Moment sein könnte, aufzuhören und meine Prioritäten im Leben anders zu setzen. Das Ziel, bis 40 auf meinem persönlichen Top-Level zu spielen, hatte ich erreicht. Aufgrund der noch immer voll vorhandenen Leistungsfähigkeit, der grossen Leidenschaft für das Eishockey sowie diverser verlockender Angebote war es aber auch eine reizvolle und natürliche Option weiterzuspielen."

Gleichzeitig sei ihm klar gewesen, "dass irgendwann Schluss sein muss und ich den Schritt dahin selbstbestimmt tun will, weshalb ich mich für eine sechsmonatige Auszeit entschied. Diese nutzte ich, um für mich zu klären, wie sich ein Leben ohne Spitzensport anfühlt und wie es weitergehen soll. Ich trainierte weiterhin, verbrachte aber auch viel Zeit mit meiner Familie. Und so wuchs aus dem anfänglichen Bauchgefühl der Entscheid, meine Karriere als Eishockeyprofi zu beenden."

Die nächsten Monate werde er weiterhin nutzen, um viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gemeinsam mit ihr seine eigene