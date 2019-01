Marc Wieser wurde wegen eines Bandenchecks im Meisterschafts-Heimspiel vom letzten Sonntag gegen Servettes Verteidiger Eric Martinsson für drei Spiele gesperrt und mit 5100 Franken gebüsst.

Für Martinsson dürfte die Saison indes gelaufen sein. Der 26-jährige Schwede hat sich beim Foul nicht nur eine schwere Hirnerschütterung zugezogen, sondern auch Verletzungen an der Hand, an der Schulter und am Nacken erlitten, wie Westschweizer Medien berichteten.