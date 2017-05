Der 32-jährige Stürmer war im Laufe der letzten NLA-Saison zum zweiten Mal in seiner Laufbahn von den Tessinern engagiert worden.

Lapierre brachte es für den Playoff-Halbfinalisten in der letzten Spielzeit auf zehn Tore und 13 Assists in 38 NLA-Spielen. Dabei etablierte sich Lapierre in den Playoffs nicht mehr in erster Linie als bissiger Hitzkopf und Provokateur, sondern mit zwei Toren und sieben Punkten (3 Tore) auch als erfolgreicher Skorer.