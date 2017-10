Interimistisch wird Tirkkonens bisheriger Assistent Niklas Gällstedt die Geschicke beim klammen Schlusslicht der National League leiten. Assistiert wird der Schwede vorderhand von André Rötheli.

"Nach den enttäuschenden Resultaten in den letzten Monaten musste sich die Führung des EHC Kloten zu diesem Schritt mit grossem Bedauern entscheiden", schrieb der Klub in einem Communiqué. In der laufenden Saison holten die Klotener aus 13 Spielen erst sechs Punkte, elfmal gingen sie als Verlierer vom Eis. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt bereits zehn Punkte.

Unter Hans-Ulrich Lehmann, der den Klub mit seinem Einstieg im Sommer 2016 vor dem Bankrott bewahrte, fahren die Klotener einen rigorosen Sparkurs. Wegen des dünnen Kaders fielen die Ausfälle einiger Leistungsträger ins Gewicht. Auch stimmt die Form bei vielen Klotenern seit Wochen nicht.

Konsequenzen hat die sportliche Misere auch für Sportchef Pascal Müller. Er muss seinen Posten bei den Zürchern ebenfalls per sofort räumen. Peter Lüthi und Beat Equilino springen ad interim ein.