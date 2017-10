Niemand wird ihn nach seinem ersten Spiel in Frage stellen. Aber es ist wie es ist: bei seinem ersten Auftritt seit 350 Tagen, seit der 1:5-Niederlage im Hallenstadion gegen die ZSC Lions am 12. November 2016, ist Kevin Schläpfer gnadenlos ausgecoacht worden. Ratloser Kevin allein an der Bande

Kloten führt 2:0. Die Zuschauer haben sich schon zur «Standing Ovation» erhoben. Die letzte Minute läuft. Aber es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Gottérons Bandengeneral Mark French verlangt ein Time-Out und nimmt Torhüter Ludovic Weber vom Eis. 42 Sekunden vor Schluss trifft Jim Slater zum 1:2. Und nun macht Kevin Schläpfer einen Anfängerfehler. Jetzt verlangt auch er ein Time-Out.

Trainer-Legende Paul-André Cadieux, jetzt Radio-Kommentator, verwirft die Hände: «Nein, doch nicht jetzt! So bekommen Gottérons beste Spieler eine Verschnaufpause». Genau das ist es. 12 Sekunden vor Schluss trifft Matthias Rossi zum 2:2. Ratloser Kevin allein an der Bande. Schliesslich wir Vincent Praplan im 18. Penalty den Sieg doch noch sichern. Aber ein goldener Punkt ist leichtfertig verschenkt worden.

Ein Spiel wie jedes andere konnte es so oder so gar nie sein. So wie der unglücklich Verliebte jede Regung seiner Angebeteten als Zeichen der Zuneigung deutet, so ist gestern alles, was auf dem Eis geschah, auf Kevin Schläpfers Wesen und Wirken zurückgeführt worden.