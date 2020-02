Kanadischer Flügel für SCB-Trainer Kossmann

Der 27-Jährige stand zuletzt in der KHL bei Traktor Tscheljabinsk unter Vertrag. Dort erzielte er in 59 Spielen 23 Skorerpunkte. Thomas, der 2010 von den New York Rangers in der 2. Runde an 40. Stelle gedraftet worden war, absolvierte den Grossteil seiner bisherigen Karriere in Nordamerika.

Während er in der NHL für die Rangers, die Montreal Canadiens und die Arizona Coyotes allerdings nur auf 27 Einsätze kam, stand er in der unterklassigen AHL in 335 Partien im Einsatz. 2018 gehörte Thomas zudem dem Kader des kanadischen Olympia-Teams an, das in Südkorea Bronze gewann.

Beim SCB soll der schnelle Flügelstürmer dabei mithelfen, den Sprung über den Strich noch zu schaffen. Aktuell liegt der Meister bei einem Spiel mehr einen Punkt hinter dem achtklassierten Fribourg-Gottéron.