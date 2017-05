Wie erwartet war Kanada den Weissrussen in allen Belangen überlegen. Goalie Calvin Pickard musste bloss 13 Schüsse für seinen ersten Shutout an dieser WM parieren. Das Torverhältnis der Nordamerikaner nach drei Partien lautet 17:3. Gegen das noch punktelose Weissrussland, das am Mittwoch auf die Schweiz trifft, steuerten Brayden Point und Nathan MacKinnon je zwei Tore bei.

Überhaupt präsentiert sich McKinnon, zuletzt Sturmpartner von Sven Andrighetto bei den Colorado Avalanche, in Paris in Spiellaune. Beim 7:2-Sieg gegen Slowenien waren ihm drei Treffer gelungen. Insgesamt verbuchte er in den letzten beiden Spielen sieben Punkte.

Dennoch ist er nicht die Nummer 1 der Skorerliste. Der Russe Artemi Panarin hat nach drei Partien neun Punkte (drei Tore) auf dem Konto. Gegen Deutschland steuerte er vier Assists zum 6:3-Sieg bei. Die Osteuropäer präsentierten sich gegen den Co-Gastgeber erneut stark im Powerplay; drei der ersten vier Tore schossen sie in Überzahl. Beim 10:1-Sieg gegen Italien waren dem Rekordweltmeister sechs Treffer im Powerplay gelungen.

Die Resultate in der Übersicht:

Gruppe A (in Köln): Deutschland - Russland 3:6 (0:3, 0:2, 3:1).

Rangliste: 1. Russland 8. 2. Lettland 6. 3. Schweden 4. 4. USA 3. 5. Deutschland 3. 6. Slowakei 2. 7. Italien 1. 8. Dänemark 0.

Gruppe (in Paris): Weissrussland - Kanada 0:6 (0:1, 0:2, 0:3).

Rangliste: 1. Kanada 9. 2. Schweiz 5. 3. Frankreich 3. 4. Norwegen 3. 5. Tschechien 3. 6. Finnland 3. 7. Slowenien 1. 8. Weissrussland 0.