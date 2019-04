Der Kontrakt des Captains läuft noch bis 2020. "Ich liebe die Stadt und das Team. Ich will auf jeden Fall hier bleiben", sagte der 28-jährige Verteidiger.

Josi erzielte in dieser Saison in den 82 Spielen der Regular Season 15 Tore und 41 Assists für den Stanley-Cup-Finalisten von 2017. In den Playoffs kamen je zwei Tore und Assists in sechs Spielen gegen die Dallas Stars hinzu.

Auch Nashville will die Zusammenarbeit mit Josi verlängern. General Manager David Poile betonte, dass die Verhandlungen am 1. Juli aufgenommen werden.