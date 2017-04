Josi traf in der 55. Minute mit einem Schuss von der blauen Linie. Es war für den Berner der dritte Treffer in den laufenden Playoffs. Bereits für das 1:0 von Nashville (11.) hatte mit Ryan Ellis ein Verteidiger verantwortlich gezeichnet. Überhaupt haben die Defensivspieler einen grossen Anteil daran, dass die Predators sechs der sieben Partien in den laufenden Playoffs erfolgreich gestalteten. An zwölf der letzten 13 Tore von Nashville war mindestens ein Verteidiger beteiligt. Yannick Weber, der rund elf Minuten zum Einsatz kam, wartet allerdings weiterhin auf den ersten Skorerpunkt in der entscheidenden Meisterschaftsphase.

Roman Josis Geschoss in Zeitlupe: