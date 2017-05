Gegen die zum dritten Mal in Folge siegreiche USA brachten sich die Italiener mehrmals selber in die Bredouille. Vor dem 0:1 (6.) spielte Verteidiger Daniel Glira den Puck von hinter dem eigenen Tor genau auf die Schaufel von Brock Nelson, dieser liess sich nicht zweimal bitten. In Unterzahl traf Nelson in der 26. Minute zum 2:0.

116 Sekunden später zeigte Anders Lee die grosse italienische Schwachstelle auf: das Boxplay. In der 13. Unterzahl-Situation des Turniers kassierte der Letzte der Gruppe A das bereits achte Gegentor. Den ersten Schuss auf das Tor von Jimmy Howard gab Italien nach mehr als zwölf Minuten ab, am Ende kam der Keeper der Detroit Red Wings mit nur neun Paraden zum ersten Shutout.

Ab 20.15 Uhr trifft Gastgeber Deutschland auf die Slowakei.

Resultate/Rangliste:

USA - Italien 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). - 20.15 Uhr: Slowakei - Deutschland.

Rangliste: 1. Lettland 3/9. 2. USA 4/9. 3. Russland 3/8. 4. Schweden 3/4. 5. Slowakei 3/3. 6. Deutschland 3/3. 7. Dänemark 3/2. 8. Italien 4/1.