Der beim Meister nicht mehr erwünschte 26-jährige Tessiner, der noch einen bis zum Ende der kommenden Saison gültigen Vertrag besessen hätte, hat sich bei den Bündnern für ein Jahr verpflichtet.

Vor seinem dreijährigen Engagement in Zürich hatte Pestoni bei seinem Stammklub Ambri-Piotta gespielt. Mit den Tessinern debütierte er in der Saison 09/10 in der höchsten Spielklasse. Seither absolvierte der Stürmer 426 Meisterschaftsspiele und sammelte er 263 Skorerpunkte. Im Schweizer Nationalteam kam Pestoni bislang 27 Mal zum Einsatz.