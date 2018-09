Bei den New York Rangers unterlagen die Devils mit 3:4 nach Verlängerung. Der Nummer-1-Draft von 2017 erzielte seinen ersten Treffer in der Vorbereitung in der 47. Minute zum 3:2-Anschlusstreffer. Drei Minuten später war der 19-jährige Schweizer, der von allen Stürmern am meisten Eiszeit erhielt, Assistgeber zum 3:3-Ausgleich. In der Verlängerung traf Hischier ausserdem nur den Pfosten.

Mirco Müller kam während insgesamt knapp über 20 Minuten ebenfalls viel zum Einsatz. New Jersey bestreitet am Donnerstag noch einen Test gegen die Winnipeg Jets, bevor sie ihre Vorbereitung am kommenden Montag mit einer Partie in der Postfinance-Arena gegen den SC Bern beenden.