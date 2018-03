Zwar erhielt Hischier mit 12:28 Minuten von sämtlichen Spielern der Devils am wenigsten Eiszeit, dennoch erhöhte er sein Total an Skorerpunkten in dieser Saison auf 45. Bei seinem 15. Treffer in der besten Liga der Welt bekundete der 19-jährige Center einiges Glück, lenkte doch Tomas Tatar einen Pass von Hischier ins eigene Tor ab. Es war in der 9. Minute das 2:0 für New Jersey. Das 6:2 von Michael Grabner (48.) bereitete der Nummer-1-Draft herrlich vor. Der Österreicher Grabner war Ende Februar von den Rangers zu den Devils gestossen.

New Jersey traf so oft wie noch nie in der laufenden Meisterschaft und liegt nun auf dem ersten Wildcard-Platz für die Playoffs. Der Vorsprung auf die direkt unter dem Strich klassierten Florida Panthers, die allerdings drei Partien weniger ausgetragen haben, beträgt fünf Punkte. Die Devils haben letztmals 2012 die entscheidende Meisterschaftsphase erreicht.

Die Knights, die zum dritten Mal hintereinander vor heimischem Publikum verloren, führen die Pacific Division trotz der Niederlage weiterhin souverän an und können die Playoffs planen. Dann hofft Luca Sbisa wieder dabei zu sein. Der Zuger Verteidiger erlitt Ende Februar eine Oberkörperverletzung, die ihn zu einer Pause von sechs bis acht Wochen zwingt.

Den 2. Platz in der Pacific Division, zehn Punkte hinter Las Vegas, nehmen die San Jose Sharks ein. Das Team aus Kalifornien setzte sich bei den Edmonton Oilers trotz dreimaligem Rückstand 4:3 nach Verlängerung durch und feierte den fünften Sieg in den letzten sieben Spielen. Das entscheidende Tor schoss in der 63. Minute Tomas Hertl, der schon zum 1:1 (9.) getroffen hatte. Timo Meier dagegen verliess das Spiel ohne Skorerpunkt und mit einer Minus-2-Bilanz.