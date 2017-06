Der 32-Jährige erholt sich aktuell von einer weiteren Knieoperation, zählt laut Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda aber auch in der kommenden Saison zum Personal der Leventiner.

Der Vertrag von Guggisberg mit Ambri-Piotta läuft noch bis Ende nächster Saison. In der letzten Saison realisierte Guggisberg in 51 Meisterschaftsspielen sieben Tore und insgesamt 23 Skorerpunkte für die Leventiner.

Guggisberg galt in seiner Blütezeit als einer der besten und schnellsten Stürmer des Landes, wurde aber im Verlaufe seiner Karriere durch mehrere schlimme Knieverletzungen gebremst, erstmals 2010 durch einen Kreuzbandriss wenige Tage vor dem Abflug an die Olympischen Spiele in Vancouver.