Das Tor zum Auswärtssieg in Küsnacht erzielte Marco Lehmann sieben Minuten vor Schluss. Der 20-jährige Stürmer sorgte mit seinem zehnten Saisontor dafür, dass eine Klotener Serie bestehen bleibt: In den bisherigen 37 Meisterschaftsspielen gab es für das Team von Trainer Per Hanberg kein einziges Mal zwei Niederlagen in Folge.

Den achtplatzierten GCK Lions gelang im vierten Aufeinandertreffen mit Kloten in dieser Saison immerhin der erste Treffer.