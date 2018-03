Das Gastspiel der New Jersey Devils wird in Bern sehnlichst erwartet: Innerhalb von weniger als 24 Stunden war die Testpartie ausverkauft. Der SC Bern und die NHL-Mannschaft mit den Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischierwerdeb im Oktober gegeneinander antreten. Der Match findet am Montag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr in der PostFinance-Arena statt.