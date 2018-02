Roman Josi befindet sich derzeit in glänzender Form. Der Berner Verteidiger hat in den letzten fünf Partien der Predators nicht weniger als zwölf Skorerpunkte gesammelt (ein Tor, elf Assists). Gegen die Jets, die nach 50 Minuten noch 5:3 in Führung lagen, hatte Josi bei fünf Treffern den Stock im Spiel.

So auch eine Minute vor Spielende, als er mit glänzender Übersicht von links den harten Pass zum 6:5-Siegtor von Ryan Hartman gab. Der neben dem Tor freistehende Amerikaner war erst am Montag von den Chicago Blackhawks zu Nashville gestossen und bestritt gegen die Jets sein Debüt im Dress der Predators.

"Ich musste gar nicht viel für das Tor tun, Josi hat es mir richtig gut aufgelegt", sagte Hartman über Josi, der zum besten Spieler dieses Spitzenkampfs gewählt wurde. Mit fünf Assists egalisierte der Schweizer zugleich einen Klubrekord der Predators für die meisten Skorerpunkte in einem Spiel.

Im Einsatz für Nashville standen am Dienstag auch Kevin Fiala (15:02 Minuten) und Yannick Weber (9:58 Minuten), der in der 51. Minute den Assist zum 4:5-Anschlusstreffer durch Craig Smith gab.

Nashville führt nach dem 39. Saisonsieg, dem fünften in Serie, mit 87 Punkten die Central Division mit vier Zählern Vorsprung vor den Winnipeg Jets an.

Auch Wild und Devils siegreich

Nino Niederreiter gewann mit den Minnesota Wild gleich 8:3 gegen die St. Louis Blues. Der Bündner Stürmer blieb in knapp 16 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt. Ebenfalls siegreich blieben die New Jersey Devils, die sich auswärts gegen die Pittsburgh Penguins mit 3:2 durchsetzten. Nico Hischier kam auf 15:34 Minuten Einsatzzeit und eine Plus-1-Bilanz. Mirco Müller war überzählig.

Stürmer Timo Meier traf bei San Joses 5:2-Heimsieg gegen die Edmonton Oilers im Mitteldrittel zum 3:1, seinem bereits 16. Tor der Saison.

Luca Sbisa hingegen verlor mit den Vegas Golden Knights das Heimspiel gegen die Los Angeles Kings 1:4.