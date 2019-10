Nachdem er in der ersten Partie nur im ersten Drittel zum Einsatz gekommen, erhielt Haas im zweiten Spiel deutlich mehr Vertrauen seiner Trainer. Der 27-jährige Jurassier spielte während gut 12 Minuten und kam auch im Powerplay zum Einsatz.

Haas' gelungener Auftritt wurde in der 46. Minute belohnt mit dem ersten NHL-Skorerpunkt. Center Haas verlor im gegnerischen Drittel zwar das Bully, war aber an der Bande dennoch vor seinen Gegenspielern am Puck. Sein Zuspiel verwertete der Schwede Joakim Nygard zum ersten NHL-Tor.

Die grosse Figur bei Edmonton war Superstar Connor McDavid, der mit einem Tor und drei Assists glänzte. Auch beim Siegtreffer der Kanadier in der 54. Minute durch Doppeltorschütze James Neal hatte McDavid seinen Stock im Spiel.

Nicht nur Gaëtan Haas, sondern auch Nico Hischier eröffnete im zweiten Auftritt der neuen Saison sein Punktekonto. Der Walliser Stürmer durfte sich beim zwischenzeitlichen 1:2 seiner New Jersey Devils gegen die Buffalo Sabres ebenfalls einen Assist notieren lassen. Am Ende kassierten Hischier, Mirco Müller und seine Teamkollegen gegen das Team des Schweizer Trainers Ralph Krueger aber eine 2:7-Niederlage.

Krueger, der langjährige Schweizer Nationaltrainer und erste NHL-Headcoach mit Schweizer Pass, feiert mit Buffalo einen perfekten Saisonstart, nachdem seine Equipe im Startspiel bereits die Pittsburgh Penguins auswärts mit 3:1 bezwungen hat.

Weiter auf die ersten Punkte in dieser Saison warten müssen Timo Meier, der mit den San Jose Sharks in Anaheim 1:3 verlor, und Nino Niederreiter, der mit Carolina die Washington Capitals (mit Jonas Siegenthaler) 3:2 nach Verlängerung bezwang.

Insgesamt kamen in der Nacht auf Sonntag gleich zehn Schweizer zum Einsatz, so auch Roman Josi und Yannick Weber bei Nashville (3:5 gegen Detroit), Kevin Fiala bei Minnesota (2:4 gegen Colorado) sowie zum ersten Mal in dieser Saison Dean Kukan bei Columbus (2:7 gegen Pittsburgh).

Besonders bitter war die Niederlage von Columbus für den lettischen Torhüter Elvis Merzlikins. Der langjährige Keeper von Lugano musste in seinem ersten NHL-Spiel gleich sieben Treffer einstecken.