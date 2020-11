Erneute Corona-Pause für den EV Zug

Nachdem ein Teammitglied positiv getestet worden war und weitere Symptome aufweisen, ordnete der Kantonsarzt für die ganze Mannschaft eine zehntägige Quarantäne an - davon ausgenommen sind diejenigen, welche Ende Oktober ein positives Testergebnis abgegeben haben. Der EVZ wäre am Samstag in Bern angetreten, dazu werden die Partien gegen Lausanne (27. November) und Ambri-Piotta (28. November) verschoben. Die neuen Daten werden zu gegebener Zeit kommuniziert.

Die Zuger mussten schon am Freitag pausieren, da Lugano wegen einer Sperrung des Gotthard-Tunnels nicht hatte anreisen können.