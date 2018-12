Patrick Fischer hat eine strenge Woche hinter sich. Auszeichnung am Humor-Festival in Arosa. Ehrung zum Trainer des Jahres an den Sports-Awards in Zürich. Dann der Einsatz am Lucerne-Cup. Fischer hier, Fischer da, Fischer überall. Der Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft reitet derzeit auf einer Welle der Sympathie. Der 43-Jährige ist seit dem Gewinn der WM-Silbermedaille in Kopenhagen hierzulande schon fast zu einem kleinen Pop-Star avanciert. Noch vor neun Monaten sah die Welt des Patrick Fischer aber ganz anders aus. Zurück von einer völlig missglückten Olympia-Mission in Südkorea, sah er sich massiver Kritik ausgesetzt. Seine Arbeit als Nationaltrainer wurde infrage gestellt. Statt der erträumten Olympia-Medaille gabs am Ende nur Hohn und Spott. Die Kritiker hatten Hochkonjunktur.

Patrick Fischer (43) 2015/16: Am 22. Oktober 2015 als Headcoach des HC Lugano entlassen. Am 2. Dezember 2015 wird er zum Schweizer Nationaltrainer ernannt. Platz 11 an der WM in Moskau. 2016/17: Platz 6 mit der Schweiz an der WM in Paris. 2017/18: Platz 10 mit der Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Silbermedaille an der WM in Kopenhagen. Vertrag als Nationaltrainer läuft bis und mit WM 2020 in der Schweiz.

Kevin Schläpfer hat ebenfalls eine strenge Woche hinter sich. Er verbrachte ein paar Tage in New York und schaute sich dort eine ganze Reihe von NHL-Spielen an. Dreimal sah er die Winnipeg Jets, wo mit Nikolaj Ehrlers einer seiner ehemaligen Bieler Spieler in der Mannschaft steht. Er ermöglichte dem Sohn des aktuellen Langnau-Coachs Heinz Ehlers als 17-jähriger Jüngling die ersten Gehversuche im Erwachsenen-Eishockey. Alte Kontakte auffrischen, sich inspirieren lassen. Der seit seiner Entlassung in Kloten im Frühling arbeitslose Baselbieter versucht, die freie Zeit sinnvoll zu nützen. Noch vor drei Jahren sah die Welt des Kevin Schläpfer aber ganz anders aus. Er hatte den EHC Biel in die Playoffs gecoacht, ritt mit dem damaligen Underdog auf einer Welle des Erfolgs und der Sympathie. Und dann kam im Herbst 2015 das Angebot, den Posten des Schweizer Nationaltrainers zu übernehmen. Schläpfer fühlte sich geehrt, hatte plötzlich die Möglichkeit, seinen absoluten Traumjob zu bekommen. Doch der EHC Biel legte sein Veto ein. Schläpfer musste bleiben.

Kevin Schläpfer (49) 2015/16: Headcoach EHC Biel. Lehnt am 15. Oktober 2015 das Angebot, Nationaltrainer zu werden, unter Tränen ab. Playout-Verlierer. Klassenerhalt, weil B-Meister Ajoie nicht an der Liga-Qualifikation teilnimmt. 2016/17: Als Headcoach des EHC Biel am 14. November 2016 freigestellt. 2017/18: Am 24. Oktober 2017 zum Headcoach des EHC Kloten ernannt (für Pekka Tirkkonen). Am 6. April 2018 entlassen. Derzeit arbeitslos.