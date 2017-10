Kein anderer Schweizer Spieler hat mehr Spiele in der NHL bestritten als Streit: 820 für Montreal, die New York Islanders, die Philadelphia Flyers und Pittsburgh. Er erzielte exakt 100 Tore. In New York wurde er als erster Schweizer zum Captain eines NHL-Teams ernannt.

200 Länderspiele

Mit der Nationalmannschaft, für die er 200 Länderspiele bestritt, nahm er an mehreren Weltmeisterschaften und vier Olympischen Spielen teil. Schon bevor er sein Glück in Nordamerika suchte und fand, gehörte er in der Nationalliga A zu den dominierenden Spielern. 2001 wurde Streit mit den ZSC Lions Schweizer Meister.

Nach dem Stanley-Cup-Triumph, bei dem Streit nur eine Nebenrolle spielte, verlängerte Pittsburgh seinen Vertrag nicht. In Montreal, seiner ersten NHL-Station, unterzeichnete der Berner daraufhin einen Ein-Jahres-Vertrag. Allerdings wurde dieser nach nur zwei Einsätzen zu Saisonbeginn in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. (ram/pre)

