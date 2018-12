Es war kein Abend für Hockey-Gourmets im Luzerner Eissportzentrum. Die Schweiz und Österreich lieferten sich ein Duell auf überschaubarem Niveau. Kämpferisch war der Einsatz einwandfrei. Aber spielerisch liess vor allem der Auftritt der Schweizer über weite Strecken einige Wünsche offen.

Viele Ungenauigkeiten im Aufbau- und Passspiel brachten den Spielfluss der Mannschaft von Nationaltrainer Patrick Fischer immer wieder ins Stocken. Den Schweizern gelang es nur phasenweise, das Spielgeschehen zu kontrollieren.

Exzellenter Reto Berra

Kam erschwerend dazu, dass sich die Fischer-Equipe mit vielen Strafen immer wieder selber in ungemütliche Situationen manövrierte. Insgesamt sechsmal musste man in Unterzahl agieren. Die Disziplinlosigkeiten hatten letztlich aber keine negativen Auswirkungen, weil einerseits das Unterzahlspiel gut funktionierte und andererseits der sehr starke Reto Berra im Schweizer Tor mehrmals in extremis zu retten vermochte.

Am Ende reichte den Schweizern ein kurzer Steigerungslauf mit zwei Treffern im Mitteldrittel innert 93 Sekunden für den Sieg. Bern-Stürmer Thomas Rüfenacht – nach schöner Vorarbeit seines Klubkollegen Simon Moser – und Lokalmatador Lino Martschini (EV Zug), mit einem verdeckten Weitschuss, schufen die entscheidende Differenz für den letztlich etwas schmeichelhaften Sieg der Schweiz.

Eine Steigerung ist nötig

Der zukünftige Zug-Stürmer Grégory Hofmann (55.) sorgte mit dem 3:0 im Powerplay für die endgültige Entscheidung, ehe Ambri-Stürmer Dominic Zwerger, einer von fünf Spielern in der vom Schweizer Roger Bader gecoachten österreichischen Auswahl, die ihr Geld in der Schweiz verdienen, Reto Berra mit einem Shorthander noch den Shutout vermieste.

Im Hinblick auf das morgige Finalspiel gegen die Russen, die in der ersten Turnierpartie die Slowakei mit 2:1 bezwungen hatten, müssen sich die Schweizer jedenfalls deutlich steigern, wenn sie am Ende die erste Ausgabe des Lucerne-Cups für sich entscheiden möchten. Einigen designierten Leistungsträgern wie Denis Hollenstein (ZSC Lions) ist gut anzumerken, dass sie momentan mit sich und ihrer Form zu kämpfen haben. Andere, wie der in der Meisterschaft derzeit sehr erfolgreiche Damien Brunner (Biel), müssen mehr Zug aufs gegnerische Tor entwickeln.